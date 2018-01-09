Шаповалов: стараюсь делать шоу и вызывать у людей восхищение

Канадец Денис Шаповалов после победы над бразильцем Рожериу Дутрой да Силвой со счётом 6:3, 6:2 в первом круге турнира в Окленде прокомментировал достигнутый успех.

«Играю с большой уверенностью. Когда ты попадаешь, то следующие удары исполняешь с большей уверенностью. Думаю, я сыграл отлично. Мне нравится показывать яркий теннис, заставлять людей радоваться и восхищаться. Спорт — для болельщиков, поэтому я стараюсь делать шоу. Поддержка зрителей помогает мне.

Я не концентрируюсь на внимании прессы ко мне. Слушаю людей, которые мне дороги, — родителей, друзей и членов команды. Я играю для себя, для своей команды и для своей страны. Всё остальное не очень актуально", — приводит слова Шаповалова официальный сайт турнира.