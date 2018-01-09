Видеообзор поражения Весниной, побед Кербер и Радваньской в Сиднее

Россиянка Елена Веснина во втором круге турнира в Сиднее уступила словачке Доминике Цибулковой со счётом 4:6, 4:6.

Посмотреть видеообзор матча Цибулкова — Веснина можно на «Чемпионате».

Следующей оппоненткой Цибулковой станет немка Анжелика Кербер, одолевшая американку Винус Уильямс со счётом 5:7, 6:3, 6:1.

Посмотреть видеообзор матча Кербер — В. Уильямс можно на «Чемпионате».

Ещё в одном матче игрового дня полька Агнешка Радваньска взяла верх над британкой Йоханной Контой.

Посмотреть видеообзор матча Радваньска — Конта можно на «Чемпионате».