Федерер — самый дорогой игрок в фэнтези-лиге Australian Open, Шарапова — 45-я

Официальный сайт Открытого чемпионата Австралии-2018 объявил о старте фэнтези-лиги турнира, в рамках которой любой желающий может попробовать себя в качестве прогнозиста. Каждому теннисисту присвоена виртуальная стоимость. Участник должен набрать команду из 16 игроков, суммарная стоимость которых не превышает 100 млн виртуальных долларов. Победит тот, кто наберёт наибольшее количество баллов по итогам выступления выбранных им теннисистов в Мельбурне.

Наиболее дорогим теннисистом организаторы фэнтези-лиги назвали швейцарца Роджера Федерера. Его стоимость оценена в 25,01 млн виртуальных долларов. Далее расположились испанец Рафаэль Надаль (20,78 млн) и американки Серена (19,96 млн) и Винус Уильямс (14 млн).

Среди россиян дороже всех стоит выбрать Светлану Кузнецову (10 млн, 19-е место). Взять в «команду» Анастасию Павлюченкову стоит 7,81 млн (41-е место), а Марию Шарапову — 7,73 млн (45-е место).