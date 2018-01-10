Габашвили проиграл на старте квалификации Australian Open

Российский теннисист Теймураз Габашвили не смог преодолеть квалификационный раунд Открытого чемпионата Австралии — 2018. В первом матче квалификации он уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу — 3:6, 6:3, 3:6.

Поединок продолжался полтора часа. Габашвили подал два эйса и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету Хуркача четыре подачи навылет и три реализованных брейк-пойнта.

В квалификации Australian Open — 2018 сыграет ещё один россиянин Алексей Ватутин, которому в первом круге предстоит сразиться с представителем Китайского Тайбэя Джейсоном Джунгом.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии начнутся 15 января.