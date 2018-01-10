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Баутиста-Агут добыл волевую победу над Джонсоном и вышел в четвертьфинал Окленда

Теннис

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (5) пробился в четвертьфинал турнира в Окленде. В матче второго круга он одолел американца Стива Джонсона — 2:6, 6:2, 6:1.

Поединок продолжался 1 час 38 минут. Баутиста-Агут подал один эйс, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Джонсона шесть эйсов, две двойные ошибки и два из шести реализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира Баутиста-Агут сразится либо с американцем Сэмом Куэрри (3), либо с чехом Иржи Веселы.

Окленд 2018. 2-й круг
10 января 2018 года, среда. 02:40 МСК
Стив
Джонсон
Роберто
Баутиста-Агут
6:2 2:6 1:6
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