Баутиста-Агут добыл волевую победу над Джонсоном и вышел в четвертьфинал Окленда

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (5) пробился в четвертьфинал турнира в Окленде. В матче второго круга он одолел американца Стива Джонсона — 2:6, 6:2, 6:1.

Поединок продолжался 1 час 38 минут. Баутиста-Агут подал один эйс, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Джонсона шесть эйсов, две двойные ошибки и два из шести реализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира Баутиста-Агут сразится либо с американцем Сэмом Куэрри (3), либо с чехом Иржи Веселы.