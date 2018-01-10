Ватутин успешно стартовал в квалификации Australian Open — 2018

Россиянин Алексей Ватутин пробился во второй квалификационный раунд Australian Open — 2018. В первом отборочном раунде он обыграл представителя Китайского Тайбэя Джейсона Джунга — 6:1, 5:7, 6:2.

Поединок продолжался 2 часа 16 минут. Ватутин подал навылет два раза, совершил пять двойных ошибок и реализовал 9 из 24 брейк-пойнтов. На счету Джунга один эйс, три двойные ошибки и 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором квалификационном раунде Ватутин сыграет с японцем Го Соедой.

Ранее свой матч первого квалификационного раунда Открытого чемпионата Австралии проиграл другой россиянин Теймураз Габашвили.