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Хачанов победил Куэваса во втором круге турнира в Окленде

Теннис

Россиянин Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Окленде. Во втором круге он обыграл уругвайца Пабло Куэваса (6) — 6:2, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. На счету Хачанова десять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Куэвас подал навылет три раза, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов.

За место в полуфинале Хачанов поборется либо с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (2), либо с канадцем Денисом Шаповаловым.

Окленд 2018. 2-й круг
10 января 2018 года, среда. 07:10 МСК
Пабло
Куэвас
Карен
Хачанов
2:6 6:7
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