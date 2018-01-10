Хачанов победил Куэваса во втором круге турнира в Окленде

Россиянин Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Окленде. Во втором круге он обыграл уругвайца Пабло Куэваса (6) — 6:2, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. На счету Хачанова десять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Куэвас подал навылет три раза, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов.

За место в полуфинале Хачанов поборется либо с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (2), либо с канадцем Денисом Шаповаловым.