Куэрри проиграл Веселы во втором круге Окленда, Феррер вышел в четвертьфинал

Американец Сэм Куэрри (3) не смог выйти в четвертьфинал турнира в Окленде. Во втором круге представитель США уступил чешскому теннисисту Иржи Веселы — 4:6, 7:6 (12:10), 6:7 (5:7). Поединок длился 2 часа 17 минут. Куэрри подал 24 эйса при 5 двойных ошибках и упустил 3 брейк-пойнта. На счету Веселы 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Следующим соперником Веселы будет испанец Роберто Баутиста-Агут (5).

Также в четвертьфинал пробился испанец Давид Феррер (7). Во втором круге он разгромил португальца Жоау Соузу — 6:2, 6:2. Эта встреча длилась 66 минут. На счету Феррера 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 из 6 реализованных брейк-пойнтов. За место в полуфинале Давид сразится с победителем пары Чхун Хён (Южная Корея) — Джон Иснер (США, 4).