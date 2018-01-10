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Радваньска победила Беллис во 2-м круге Сиднея, выиграв второй сет всухую

Теннис

Польская теннисистка Агнешка Радваньска стала четвертьфиналисткой турнира в Сиднее. На стадии второго круга она обыграла американку Катрин Беллис — 7:6 (7:4), 6:0.

Поединок продолжался 1 час 37 минут. На счету Радваньской 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Беллис ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

За место в полуфинале Агнешка сразится либо с итальянкой Камилой Джорджи (Q), либо с чешкой Петрой Квитовой.

Сидней (ж) 2018. 2-й круг
10 января 2018 года, среда. 05:10 МСК
Катрин
Беллис
Агнешка
Радваньска
6:7 0:6
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