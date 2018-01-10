Соболенко, Уотсон и Риске вышли в четвертьфинал турнира в Хобарте

На турнире WTA в Хобарте состоялись три матча второго круга в одиночном разряде. Белоруска Арина Соболенко в двух сетах обыграла китаянку Чжан Шуай (1) — 7:6 (7:3), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут. За выход в полуфинал Соболенко сыграет с украинкой Лесей Цуренко (5).

Британка Хитер Уотсон (Q) на стадии второго круга разгромила представительницу Австралиии Джейми Форлис — 6:2, 6:2. Этот поединок длился 69 минут. В четвертьфинале Уотсон сыграет с хорваткой Донной Векич.

Американка Элисон Риске вышла в четвертьфинал без борьбы. Её соперница по второму кругу бельгийка Кирстен Флипкенс (Q) отказалась выйти на корт. В 1/4 финала Риске предстоит встретиться с румынкой Михаэлой Бузэрнеску.