Джокович победил Тима на выставочном турнире в Куйонге

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Австрии Доминика Тима на выставочном турнире в Куйонге со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты. В начале текущего сезона уроженец Белграда снялся с выставочного турнира в Абу-Даби и соревнований АТР в Дохе из-за травмы.

В другом матче игрового дня представитель Хорватии Марин Чилич в трёх партиях проиграл австралийцу Мэттью Эбдену со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 5:7. В единственной женской встрече швейцарка Белинда Бенчич победила китаянку Синьюй Ван — 7:6 (7:5), 6:4.



Завершает игровой день встреча южноафриканца Кевина Андерсона и киприота Маркоса Багдатиса.