Призовой фонд турнира в Тяньцзине увеличен до $ 750 тыс.

Организаторы женского турнира в Тяньцзине объявили, что в 2018 году призовой фонд соревнований будет увеличен до $ 750 тыс., сообщает официальный сайт WTA-тура. Турнир пройдёт с 8 по 14 октября.

В 2017 году призовой фонд турнира в Тяньцзине составлял $ 426 750. Действующей победительницей соревнований является бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова. В финале она в двух партиях одолела представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

Турнир в Тяньцзине проходит с 2014 года.