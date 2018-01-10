Багдатис одолел Андерсона на выставочном турнире в Куйонге

Киприот Маркос Багдатис в трёх сетах обыграл южноафриканца Кевина Андерсона на выставочном турнире в Куйонге со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Ранее в Куйонге серб Новак Джокович победил представителя Австрии Доминика Тима со счётом 6:1, 6:4, а хорват Марин Чилич в трёх партиях проиграл австралийцу Мэттью Эбдену со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 5:7.

В единственной женской встрече игрового дня швейцарка Белинда Бенчич победила китаянку Синьюй Ван — 7:6 (7:5), 6:4.