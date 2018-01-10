Джумхур снялся по ходу матча с де Минором на турнире в Сиднее

Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал турнира в Сиднее. Его соперник по матчу второго круга босниец Дамир Джумхур (7) отказался от продолжения борьбы при счёте 2:6, 0:3. Теннисисты провели на корте 49 минут. Алекс 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал де Минор поспорит с победителем противостояния Фелисьяно Лопес (Испания) — Диего Шварцман (Аргентина, 3).