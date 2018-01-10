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Карловский вышел в четвертьфинал челленджера в Бангкоке

Теннис

Российский теннисист Евгений Карловский вышел в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Бангкоке, обыграв представителя Дании Фредерика Нильсена (Q) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут. Евгений 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Бангкоке Карловский поспорит с победителем матча Марсель Илхан (Турция)Бернабе Сапата Миральес (Испания).

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