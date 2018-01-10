Мугуруса снялась с турнира в Сиднее из-за травмы бедра

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса приняла решение сняться с турнира в Сиднее из-за травмы бедра правой ноги, сообщает официальный «твиттер» WTA-тура. 10 января в матче второго круга уроженка Каракаса с четвёртого матчбола одолела представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счётом 6:3, 7:6 (8:6). После игры бывшая первая ракетка мира жаловалась на проблемы с приводящей мышцей.

В четвертьфинале Гарбинье должна была встретиться с победительницей австралийского противостояния Саманта Стосур —Дарья Гаврилова.

На минувшей неделе Мугуруса снялась по ходу матча с сербкой Александрой Крунич на турнире в Брисбене.

