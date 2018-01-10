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Никулеску обыграла Лепченко во 2-м круге турнира в Хобарте

Теннис

Румынская теннисистка Моника Никулеску (Q) вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте, в двух партиях обыграв представительницу США Варвару Лепченко со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. Моника совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Хобарте Никулеску поспорит с представительницей Бельгии Элисе Мертенс, посеянной под вторым номером. Турнир завершится 13 января.

Хобарт 2018. 2-й круг
10 января 2018 года, среда. 11:00 МСК
Моника
Никулеску
Варвара
Лепченко
6:4 6:2
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