Никулеску обыграла Лепченко во 2-м круге турнира в Хобарте

Румынская теннисистка Моника Никулеску (Q) вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте, в двух партиях обыграв представительницу США Варвару Лепченко со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. Моника совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Хобарте Никулеску поспорит с представительницей Бельгии Элисе Мертенс, посеянной под вторым номером. Турнир завершится 13 января.