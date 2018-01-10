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Ф. Лопес обыграл 3-ю ракетку турнира в Сиднее Шварцмана и вышел в 1/4 финала

Теннис

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес пробился в четвертьфинал турнира в Сиднее, в двух партиях обыграв представителя Аргентины Диего Шварцмана (3) со счётом 6:3, 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Фелисьяно 15 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса и 1 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Сиднее Фелисьяно поспорит с представителем Австралии Алексом де Минором. Турнир завершится 13 января.

Сидней (м) 2018. 2-й круг
10 января 2018 года, среда. 10:30 МСК
Фелисьяно
Лопес
Диего
Шварцман
6:3 7:6
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