30 эйсов не спасли Иснера от поражения в матче с Чхун Хёном на турнире в Окленде

Представитель Южной Кореи Чхун Хён пробился в четвертьфинал турнира в Окленде, в трёх партиях одолев американца Джона Иснера (4) со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты. Чхун Хён 15 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 30 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Окленде Чхун Хён поспорит с представителем Испании Давидом Феррером (7). Турнир завершится 13 января.