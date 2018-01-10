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30 эйсов не спасли Иснера от поражения в матче с Чхун Хёном на турнире в Окленде

Теннис

Представитель Южной Кореи Чхун Хён пробился в четвертьфинал турнира в Окленде, в трёх партиях одолев американца Джона Иснера (4) со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты. Чхун Хён 15 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 30 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Окленде Чхун Хён поспорит с представителем Испании Давидом Феррером (7). Турнир завершится 13 января.

Окленд 2018. 2-й круг
10 января 2018 года, среда. 10:30 МСК
Чхун
Хён
Джон
Иснер
7:6 5:7 6:2
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