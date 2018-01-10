Звонарёва сыграет с Калинской, Блинкова — с Винчи в квалификации Australian Open

Стала известна сетка квалификации первого турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.

Бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва в первом раунде сыграет со своей соотечественницей Анной Калинской. Евгения Родина (2) сразится с представительницей Узбекистана Сабиной Шариповой.

Анна Блинкова встретится с итальянкой Робертой Винчи (19), россиянки Полина Монова и Валентина Ивахненко сыграют друг с другом. Соперницей Ирины Хромачёвой будет американка Даниэль Коллинз. Софья Жук сыграет с австралийкой Сарой Томич.

Матчи квалификации стартуют 11 января.