Бердых победил Надаля в финале выставочного турнира Tie Break Tens

Чешский теннисист Томаш Бердых стал победителем выставочного турнира Tie Break Tens, матчи которого проводятся в виде тай-брейка до 10 очков. В полуфинале соревнований в Мельбурне он со счётом 11:9 обыграл представителя Канады Милоша Раонича, который заменил швейцарца Стэна Вавринку.

В финале турнира 30-летний уроженец Валашске-Мезиржичи оказался сильнее первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля со счётом 10:5.

Видео заключительного розыгрыша доступно в официальном «твиттере» соревнований в Мельбурне.