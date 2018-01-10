Мугуруса: вчера мне стало лучше, и я хотела сыграть, но боль не покидала

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала своё решение сняться с турнира в Сиднее после победы во втором круге над голландкой Кики Бертенс со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

«Я очень расстроена, но после разговора с врачами WTA и моей командой после игры и следуя их рекомендациям я приняла решение сняться с турнира. С начала тренировок здесь я ощущала боль в приводящей мышце. Вчера мне стало лучше, и я хотела сыграть. Однако по ходу встречи боль меня не покидала. Тем не менее я хотела сражаться. Хочу поблагодарить организаторов турнира, а также болельщиков в Сиднее за поддержку.

Мне было нелегко. Если я продолжу играть, станет только хуже. Я всё время думала о том, что на следующей неделе стартует турнир «Большого шлем», однако не забывала и о текущих соревнованиях в Сиднее», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.