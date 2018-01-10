Дель Потро: не ожидал, что смогу показать такой уровень в первом матче в году

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро поделился впечатлениями от победы над канадцем Денисом Шаповаловым во втором круге турнира в Окленде со счётом 6:2, 6:4.

«Я был удивлён своей игрой в этой встрече. Не ожидал, что смогу показать такой уровень в первом матче в году. Но я упорно работал, чтобы демонстрировать такой теннис. Надеюсь, в ближайших матчах я смогу прибавить.

Если у Дениса хороший день, то он может быть очень опасным соперником. Он левша, отлично подаёт и выполняет прекрасные удары слёта. В Монреале Денис играл лучше меня, но сегодня я сумел трижды под ноль взять его подачу. Это стало ключевым моментом. На протяжении всей встречи я подавал здорово», — цитирует дель Потро официальный сайт тура.