15 января дель Потро впервые за почти 4 года вернётся в топ-10 рейтинга ATP

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, обыгравший во втором круге турнира в Окленде представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 6:2, 6:4, 15 января впервые за почти 4 года вернётся в топ-10 рейтинга ATP. На данный момент 29-летний уроженец Тандиля является 12-й ракеткой мира. В январе 2011 года победитель US Open 2009 занимал четвёртую строчку в табели о рангах.

За выход в полуфинал соревнований в Окленде дель Потро поспорит с россиянином Кареном Хачановым. Турнир завершится 13 января.