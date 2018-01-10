С. Уильямс с дочерью снялась для обложки журнала Vogue

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс вместе со своей дочерью Алексис Олимпией снялась для обложки февральского выпуска журнала Vogue.

Фото доступно в официальном «твиттере» Серены Уильямс.

На минувшей неделе стало известно, что действующая победительница Открытого чемпионата Австралии не выступит в Мельбурне в этом году, так как не готова к турниру.

В своём первом матче после рождения дочери бывшая ракетка мира проиграла Елене Остапенко из Латвии на выставочном турнире в Абу-Даби со счётом 2:6, 6:3, [5:10].