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Турнир в Роттердаме представил своего маскота — живой теннисный мяч

Теннис

К своему 45-му розыгрышу турнир в Роттердаме (Нидерланды), входящий в категорию ATP 500, приготовил нового маскота в виде живого теннисного мяча.

«Наш новый маскот Ballie будет играть важную роль во время 45-го турнира ABN AMRO World Tennis!» — гласит запись в официальном «твиттере» турнира.

В нынешнем году на соревнованиях должны выступить Григор Димитров, Александр Зверев, Давид Гоффен, Стэн Вавринка, Жо-Вильфрид Цонга (являющийся действующим чемпионом), Андрей Рублёв, Карен Хачанов и многие другие.

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