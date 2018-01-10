Турнир в Роттердаме представил своего маскота — живой теннисный мяч

К своему 45-му розыгрышу турнир в Роттердаме (Нидерланды), входящий в категорию ATP 500, приготовил нового маскота в виде живого теннисного мяча.



«Наш новый маскот Ballie будет играть важную роль во время 45-го турнира ABN AMRO World Tennis!» — гласит запись в официальном «твиттере» турнира.



В нынешнем году на соревнованиях должны выступить Григор Димитров, Александр Зверев, Давид Гоффен, Стэн Вавринка, Жо-Вильфрид Цонга (являющийся действующим чемпионом), Андрей Рублёв, Карен Хачанов и многие другие.