Дубров: мировой теннис обеднеет, если потеряет Азаренко

Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров прокомментировал решение Виктории Азаренко отказаться от участия в Australian Open из-за судебного разбирательства по опеке над её сыном Лео.



«Не знаю, что там решил суд по опеке и вообще вынес он какое-то определение или слушания продолжаются. Ну, раз Вика отказалась, значит, проблема до сих пор не решена. Но мы всегда ждём Викторию, наша федерация послала ей приглашение на февральский матч Кубка Федерации Беларусь — Германия. Поскорее бы она уладила все вопросы. Мировой теннис обеднеет, если потеряет такого игрока. Не говоря уже о белорусском теннисе. Ждём её и надеемся», — сказал Дубров в интервью «Прессболу».