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Сборная Австралии выиграла World Tennis Challenge, победив сборную США

Теннис

Сборная Австралии одержала итоговую победу на выставочном турнире World Tennis Challenge в Аделаиде. В последний игровой день австралийцы обыграли американцев со счётом 2-1.

Австралиец Джон Пирс, выступающий вместе со своим напарником Хенри Континеном из Финляндии, нанесли поражение Майку Брайану и Бобу Брайану — 6:4, 7:6. Затем Фрэнсис Тиафо сравнял счёт, победив Танаси Коккинакиса на чемпионском тай-брейке — 6:7, 6:4, [10:8]. В решающем парном матче ветеранов Марк Филиппуссис и иранец Мансур Бахрами победили Робби Гинепри и француза Анри Леконта. Этот матч состоял из одного сета и завершился на тай-брейке.

Ранее и Австралия, и США нанесли поражение международной команде (Team International). Таким образом, австралийцы выиграли оба матча и набрали больше всех очков.

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