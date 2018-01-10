Дубров: в матче с Халеп Соболенко наступила не на те грабли, что с Шараповой

Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров оценил игру Арины Соболенко, вышедшей сегодня в четвертьфинал турнира в Хобарте благодаря победе над китаянкой Чжан Шуай. В недавнем четвертьфинале турнира в Шэньчжэне она уступила Симоне Халеп. В октябре 2017 года белорусская теннисистка проиграла россиянке Марии Шараповой в финале турнира в Тяньцзине.



«Рост мастерства Соболенко не вызывает сомнений, а умение играть с топовыми игроками со временем обязательно придёт через количество встреч с элитой. Сказал бы, что в матче с Халеп она на грабли, конечно, наступила, но не на те, что с Шараповой. В поединке против россиянки она владела инициативой и сама диктовала условия игры как в первом, так и во втором сетах. А с румынкой вышло всё наоборот — это Симона выстроила тот теннис, который был ей нужен против Соболенко.



Со стартовых геймов белоруска отдавала очень много первых мячей, а потом приходилось догонять. А желание выиграть розыгрыш непременно с первого-второго удара ей никак не помогало, а, наоборот, мешало. Это вообще очень рискованный способ, его нужно тренировать на протяжении длительного времени, а не пользоваться им вот так, с наскока», – сказал Дубров в интервью «Прессболу».