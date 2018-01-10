С. Уильямс: я слишком хорошо знаю про все рекорды и хочу выиграть 25 «Шлемов»

Американка Серена Уильямс, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», выразила желание добраться до 25 титулов, чтобы обогнать рекордсменку всех времён, считая и соревнования до Открытой эры, — австралийку Маргарет Корт, завоевавшую 24 титула на «Шлемах» в одиночном разряде. Напомним, на Australian Open — 2018 Серена не сыграет.



«Честно говоря, мне нравится идея перебраться в Сан-Франциско и просто быть мамой. Но время ещё не пришло. Может быть, это понятно и без слов, но хочу сказать: я, определённо, хочу выиграть ещё турниры „Большого шлема“. К сожалению, я слишком хорошо знаю книгу теннисных рекордов. Так что не секрет, что я хочу добраться до 25 титулов.



Думаю, рождение дочери может даже помочь. Когда я слишком сильно нервничала, то проигрывала матчи. А теперь я стала спокойнее. Знаю, что дома меня ждёт чудесная малышка, и мне не нужны деньги, титулы, престиж. Я хочу их, но не нуждаюсь. Это непривычные ощущения», — сказала Серена в интервью Vogue.

С. Уильямс с дочерью снялась для обложки журнала Vogue