С. Уильямс выложила запись своего танца в самолёте и аэропорту Палм-Бич

Американка Серена Уильямс, экс первая ракетка мира, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» и четырёхкратная олимпийская чемпионка, приняла участие во флешмобе #LemonChallenge. Суть нового флешмоба заключается в том, чтобы станцевать под песню Рианны Lemon и выложить ролик с танцем.



Серена записала небольшой клип со своим танцем в аэропорту города Палм-Бич и выложила его в своём «твиттере». Американская теннисистка достаточно серьёзно подошла к созданию клипа, в котором даже использован ряд несложных спецэффектов.