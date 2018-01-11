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Медведев вышел в полуфинал турнира в Сиднее, где встретится с Фоньини

Теннис

Российский теннисист Даниил Медведев вышел победителем из противостояния с итальянцем Пауло Лоренци в четвертьфинале турнира в Сиднее и пробился в полуфинал соревнований. Россиянин победил в двух сетах — 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 13 минут. Медведев 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Лоренцо сыграл без эйсов, допустил 2 двойные ошибки при одном реализованном брейк-пойнте.

Соперником Медведева в полуфинале станет ещё один спортсмен из Италии — Фабио Фоньини, который одержал победу над французом Адрианом Маннарино (6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:2).

Полуфинальный матч состоится 13 января.

Сидней (м) 2018. 1/4 финала
11 января 2018 года, четверг. 06:40 МСК
Паоло
Лоренци
Даниил
Медведев
3:6 3:6
Сидней (м) 2018. 1/4 финала
11 января 2018 года, четверг. 05:10 МСК
Фабио
Фоньини
Адриан
Маннарино
6:7 7:6 6:2
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