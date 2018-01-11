Баутиста-Агут и Феррер стали полуфиналистами турнира в Окленде

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут взял верх над соперником из Чехии Иржи Веселы в четвертьфинале турнира в Окленде. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:6, 6:2. В полуфинале турнира испанец сыграет с представителем Нидерландов Робином Хасе, который был сильнее немца Петера Гоёвчика (6:4, 6:4).



Ещё один испанец Давид Феррер одержал победу над теннисистом из Южной Кореи Чхун Хёном (6:3, 6:2). В полуфинале турнира он сойдётся с сильнейшим из пары Карен Хачанов (Россия) – Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина).