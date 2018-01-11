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Баутиста-Агут и Феррер стали полуфиналистами турнира в Окленде

Теннис

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут взял верх над соперником из Чехии Иржи Веселы в четвертьфинале турнира в Окленде. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:6, 6:2. В полуфинале турнира испанец сыграет с представителем Нидерландов Робином Хасе, который был сильнее немца Петера Гоёвчика (6:4, 6:4).

Ещё один испанец Давид Феррер одержал победу над теннисистом из Южной Кореи Чхун Хёном (6:3, 6:2). В полуфинале турнира он сойдётся с сильнейшим из пары Карен Хачанов (Россия) – Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина).

Окленд 2018. 1/4 финала
11 января 2018 года, четверг. 02:40 МСК
Иржи
Веселы
Роберто
Баутиста-Агут
6:7 2:6
Окленд 2018. 1/4 финала
11 января 2018 года, четверг. 06:20 МСК
Давид
Феррер
Чхун
Хён
6:3 6:2
Окленд 2018. 1/4 финала
11 января 2018 года, четверг. 04:35 МСК
Петер
Гоёвчик
Робин
Хасе
4:6 4:6
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