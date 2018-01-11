Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — дель Потро в Окленде

В 9:10 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Окленде, в котором сыграют россиянин Карен Хачанов и представитель Аргентины Хуан-Мартин дель Потро (2). Ранее соперники не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния

текстовая онлайн-трансляция поединка Хачанов — дель Потро в Окленде.

Победитель этого противостояния за выход в финал соревнований в Окленде поспорит с представителем Испании Давидом Феррером (7). Турнир завершится 13 января.