Калинская победила Звонарёву, Блинкова — Винчи в квалификации Australian Open

11 января стартовали матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. Россиянка Анна Калинская обыграла свою соотечественницу, бывшую вторую ракетку мира Веру Звонарёву со счётом 6:2, 2:6, 6:0. Пресс-служба турнира сообщает, что у Веры возникли большие проблемы с подачей. Она выиграла только 44,8% очков на подаче.

Соперница Калинской определится позже.

Ирина Хромачёва проиграла американке Даниэль Коллинз — 5:7, 3:6. Евгения Родина обыграла Сабину Шарипову из Узбекистана — 6:3, 6:4 и встретится с болгаркой Викторией Томовой.

Софья Жук победила австралийку Сару Томич со счётом 7:5, 6:2 и сразится с Магдаленой Фрех из Польши.

Анна Блинкова оказалась сильнее итальянки Роберты Винчи — 6:3, 6:2 и сыграет с немкой Антонией Лоттнер.

Полина Монова обыграла Валентину Ивахненко со счётом 6:3, 6:3 и встретится с американкой Ириной Фалькони.