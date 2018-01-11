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Ватутин взял всего 3 гейма в матче с Соедой в квалификации Australian Open

Теннис

Российский теннисист Алексей Ватутин не сумел пробиться в финальный раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии, в двух сетах проиграв представителю Японии Го Соеде со счётом 3:6, 0:6. Поединок продолжался 1 час 2 минуты. Алексей совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в основную сетку Открытого чемпионата Австралии Соеда поспорит с победителем противостояния Данило Петрович (Сербия)Деннис Новак (Австрия).

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