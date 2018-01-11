Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль сфотографировался с носорогом в зоопарке Мельбурна. 11 января в этом городе состоится жеребьёвка первого турнира «Большого шлема» 2018 года — Открытого чемпионата Австралии.

Фото доступно в официальном «твиттере» Открытого чемпионата Австралии.

Накануне уроженец Манакора принял участие в выставочном турнире Tie Break Tens. На старте соревнований он разгромил представителя Франции Люку Пуи — 10:1, а в полуфинале оказался сильнее австралийца Ллейтона Хьюитта со счётом 13:11. В финале Рафаэль проиграл чеху Томашу Бердыху — 5:10.