Уильямс: у Федерера 4 детей, но он не пропустил ни одного турнира. Несправедливо

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала об эмоциях, которые испытывала после рождения дочери.



«В первые месяцы после родов я переживала много эмоций. Иногда я очень расстраивалась и говорила: «Боже, я не могу это делать». Такой же негатив я иногда испытываю на корте. Наверное, такая я есть. Никто не говорит о моментах слабости, о напряжении, которые ты чувствуешь, и расстройстве, которое испытываешь, когда ребёнок плачет. Не знаю, как много раз я ломалась или начинала злиться, а потом переживать из-за того, что злилась, а потом чувствовала вину: «Почему мне так грустно, если у меня такая прелестная дочь?». Эмоции были невероятными.

Это несправедливо. У Федерера четверо детей, но он едва ли пропустил хоть один турнир. Не могу представить, где бы я была, если бы у меня родилась двойня. Наверное, на дне бассейна», — цитирует Уильямс Vogue.