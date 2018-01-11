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Хачанов проиграл дель Потро в четвертьфинале турнира в Окленде

Теннис

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал турнира в Окленде, проиграв аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро (2) со счётом 6:7 (4:7), 3:6. Матч продолжался 1 час 33 минуты. Карен 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету дель Потро 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция поединка Хачанов — дель Потро в Окленде.

За выход в финал дель Потро поспорит с испанцем Давидом Феррером (7).

Окленд 2018. 1/4 финала
11 января 2018 года, четверг. 09:10 МСК
Карен
Хачанов
Хуан-Мартин
дель Потро
6:7 3:6
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