Хачанов проиграл дель Потро в четвертьфинале турнира в Окленде

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал турнира в Окленде, проиграв аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро (2) со счётом 6:7 (4:7), 3:6. Матч продолжался 1 час 33 минуты. Карен 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету дель Потро 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция поединка Хачанов — дель Потро в Окленде.

За выход в финал дель Потро поспорит с испанцем Давидом Феррером (7).