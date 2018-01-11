Кербер в двух сетах победила Цибулкову в четвертьфинале турнира в Сиднее

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в полуфинал турнира в Сиднее, в двух партиях обыграв словачку Доминику Цибулкову со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Бывшая первая ракетка мира 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Цибулковой 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Сиднее Кербер поспорит либо с представительницей Польши Агнешкой Радваньской, либо с итальянкой Камилой Джорджи (Q).