Федерер сыграет с Бедене, Джокович — с Янгом, Рублёв — с Феррером на старте AO

В Мельбурне состоялась жеребьёвка первого турнира «Большого шлема» 2018 года — Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стартует матчем с Виктором Эстрелья-Бургосом из Доминиканской Республики. Швейцарец Роджер Федерер встретится со словенцемАляжем Бедене. Болгарин Григор Димитров встретится с победителем квалификации.

Серб Новак Джокович сразится с американцем Дональдом Янгом, швейцарец Стэн Вавринка — с литовцем Ричардасом Беранкисом, немец Александр Зверев — с итальянцем Томас Фаббьяно, австриец Доминик Тим — с аргентинцем Гидо Пельей, бельгиец Давид Гоффен — с победителем квалификации, канадец Милош Раонич — со словаком Лукашем Лацко.

Россиянин Андрей Рублёв в первом круге сыграет с испанцем Давидом Феррером, Евгений Донской — с немцем Флорианом Майером, Карен Хачанов — с победителем квалификации, Михаил Южный — с уругвайцем Пабло Куэвасом.

Сетка Открытого чемпионата Австралии будет доступна на «Чемпионате».

Матчи основной сетки стартуют 15 января.