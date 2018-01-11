Шарапова сыграет с немкой Марией в первом круге Открытого чемпионата Австралии

В Мельбурне состоялась жеребьёвка первого турнира «Большого шлема» 2018 года — Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. Первая ракетка мира румынка Симона Халеп стартует матчем с австралийкой Дестани Айавой. Чешка Каролина Плишкова сразится с Вероникой Сепеде-Ройг из Парагвая.

Чешка Петра Квитова сыграет с немкой Андреа Петкович. Украинка Элина Свитолина — с победительницей квалификации. Американка Винус Уильямс — со швейцаркой Белиндой Бенчич, испанка Гарбинье Мугуруса — с француженкой Джессикой Понше, француженка Каролин Гарсия — с немкой Кариной Виттёфт, датчанка Каролина Возняцки — с румынкой Михаэлой Бузэрнеску. Представительница Латвии Елена Остапенко сразится с итальянкой Франческой Скьявоне, американка Коко Вандевей — с венгеркой Тимей Бабош.

Россиянка Мария Шарапова в первом круге сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией, Елена Веснина — с Онс Жабер из Туниса, Наталья Вихлянцева — с украинкой Лесей Цуренко, Дарья Касаткина — с победительницей квалификации, Екатерина Макарова — с румынкой Ириной Бегу, Анастасия Павлюченкова — с украинкой Катериной Козловой.

Сетка Открытого чемпионата Австралии будет доступна на «Чемпионате».

Матчи основной сетки стартуют 15 января.