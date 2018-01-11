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Бузэрнеску победила Риске в четвертьфинале турнира в Хобарте

Теннис

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску вышла в полуфинал турнира в Хобарте, в двух партиях переиграв представительницу США Элисон Риске со счётом 7:6 (7:5), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут. Михаэла 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Хобарте Бузэрнеску поспорит с представительницей Украины Лесей Цуренко (5). Турнир завершится 13 января.

Хобарт 2018. 1/4 финала
11 января 2018 года, четверг. 11:00 МСК
Михаэла
Бузэрнеску
Элисон
Риске
7:6 6:1
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