Дель Потро: в матче с Феррером буду бегать ещё больше, чем в игре с Хачановым

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал свою победу над россиянином Кареном Хачановым в четвертьфинале турнира в Окленде со счётом 7:6 (7:4), 6:3 и поделился ожиданиями от встречи с испанцем Давидом Феррером.

«Я использовал свои шансы и уверенно действовал на подаче. Сегодня я много бегал, гораздо больше, чем вчера. Это хорошо для моего физического состояния. Я уверен, что в матче с Давидом буду бегать ещё больше. Это будет отличной проверкой для меня. Я сосредоточен на том, что нужно выйти в финал этого турнира.

Мы с Давидом встречались много раз, и это всегда были отличные матчи. Никто не обращает внимания на рейтинг Давида. Он великий чемпион. Его и мой рейтинг неважны. Думаю, болельщики получат удовольствие от игры», — цитирует дель Потро официальный сайт тура.