Конюх снялась с Australian Open, её заменит «лаки-лузер»

Хорватская теннисистка Ана Конюх приняла решение сняться с Открытого чемпионата Австралии после начала квалификации. В основной сетке первого турнира «Большого шлема» 2018 года 20-летнюю уроженку Дубровника, занимающую 54-ю строчку в рейтинге WTA, заменит «лаки-лузер».

За свою карьеру Конюх выиграла один турнир WTA в одиночном разряде — в Ноттингеме в 2015 году.

Ознакомиться с результатами жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде можно на «Чемпионате». Матчи основной сетки стартуют 15 января.