Янчук: не думаю, что Федерер дотянет до финала Australian Open, время идёт

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матчей россиян в первом круге Открытого чемпионата Австралии и предположил, что швейцарец Роджер Федерер до финала не дойдёт. Андрей Рублёв в первом круге сыграет с испанцем Давидом Феррером, Евгений Донской — с немцем Флорианом Майером, Карен Хачанов — с победителем квалификации, Михаил Южный — с уругвайцем Пабло Куэвасом.



«Рублёв и Феррер – это будет равный матч. Феррер уже не тот Феррер, который был. Рублёв, наоборот, на подъёме, прибавляет, планирует попасть в итоговую восьмёрку. Амбиции высокие, победы есть. Нас ждёт очень равный матч. Южный поборется с Куэвасом, но Михаил уже ветеран, ему тяжело. Но в одном отдельном матче он может преподнести сюрприз почти любому.

Что касается Донского, то он борец, всегда много отдаёт сил. Но матч с Майером — из разряда «как повезёт». Игроки не ушли далеко друг от друга по мастерству. Если говорить о Хачанове, то у него есть чем забивать, играть. Он может пройти определённое количество кругов. Если он не будет бездарно махать ракеткой, как было на US Open, то перспективы хорошие.

В целом главного фаворита в мужской сетке не вижу. Не думаю, что Федерер дотянет до финала, время идёт. Ему будет очень трудно, погода будет жаркой, скорее всего», — сказал Янчук в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.