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18-летний де Минор победил Ф. Лопеса и вышел в полуфинал турнира в Сиднее

Теннис

18-летний австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в полуфинал турнира в Сиднее, в двух сетах обыграв представителя Испании Фелисьяно Лопеса со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Алекс 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Сиднее де Минор поспорит с представителем Франции Бенуа Пэром. Турнир завершится 13 января.

На минувшей неделе де Минор дошёл до полуфинала соревнований в Брисбене.

Сидней (м) 2018. 1/4 финала
11 января 2018 года, четверг. 12:30 МСК
Алекс
де Минор
Фелисьяно
Лопес
6:4 6:4
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