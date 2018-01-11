18-летний де Минор победил Ф. Лопеса и вышел в полуфинал турнира в Сиднее

18-летний австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в полуфинал турнира в Сиднее, в двух сетах обыграв представителя Испании Фелисьяно Лопеса со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Алекс 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов и 1 брейк.



За выход в финал соревнований в Сиднее де Минор поспорит с представителем Франции Бенуа Пэром. Турнир завершится 13 января.

На минувшей неделе де Минор дошёл до полуфинала соревнований в Брисбене.