Бычкова: Феррер может побороться, но я поставлю на Рублёва

Российская теннисистка и телекомментатор Екатерина Бычкова прокомментировала результаты жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

«Посмотрела жеребьёвку Australian Open, хочется пройтись по мужским парам. Рафаэль Надаль – Виктор Эстрелья-Бургос. Вполне себе нормальный матч для Рафаэля, у него не должно возникнуть каких-то больших трудностей. Эстрелья-Бургос для Надаля соперник проходящий. Что касается Роджера Федерера, то он сейчас находится в прекрасной форме и готов к этому сезону. В первом круге у него не будет проблем. Про Аляжа Бедене могу сказать только одно: ему не повезло!

Будет интересная встреча между Новаком Джоковичем и Дональдом Янгом. В своё время Дональд был подающим большие надежды теннисистом, сейчас терять ему особо нечего. Джокович только выходит и фактически сыграет свой первый турнирный матч. Всё будет зависеть от того, насколько он готов после травмы. Всё ли с ним в порядке, будет понятно в этой первой игре. Если Янг сможет сыграть свою лучшую игру в своём круге, то может и борьба случиться, а там и первое поражение. Но здесь всё должно совпасть.

Андрей Рублёв — Давид Феррер. Если Рублёву позволит здоровье, потому что он снялся из-за травмы руки, то даже против Феррера у него есть шансы. Феррер же невысокого роста, и возраст сказывается, поэтому ему становится играть всё тяжелее. Он может побороться, но я поставлю на Андрея Рублёва.

Евгений Донской и Флориан Майер – будет равный матч, поэтому не могу сказать, кто победит. Наверное, какой-то психологический момент сыграет. Конечно же, хочется отдать предпочтение Евгению. Карен Хачанов неплохо подготовился к этому сезону. Хорошо, что ему попался квалификатор. Будет непросто, но у него хорошие шансы войти во второй круг.

Михаилу Южному будет тяжело играть против Пабло Куэваса. Хотя всё будет зависеть от того, в какой форме Миша. Вроде он хочет отыграть весь сезон и больше в своё удовольствие. У Южного хорошие шансы», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.