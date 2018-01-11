Тарпищев: впервые в истории всех розыгрышей в сетке нет безнадёжных вариантов

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвёл итоги жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии, матчи основной сетки которого стартуют 15 января.

«Посмотрел жеребьёвку Australian Open. У женщин вообще уникальная сетка. Например, у Марии Шараповой второй круг сложный сразу. Но при хорошей игре всё может быть. Зарекаться, выиграет или не выиграет, нельзя. Человек 12 могут выиграть при этом раскладе, потому что у женщин нет фаворита. Сетка абсолютно нормальная у всех.

Что касается мужчин, то сложный расклад у двоих из трёх наших молодых ребят. У Даниила Медведева с Танаси Коккинакисом первый круг не очень лёгкий. Тем более если Медведев ещё полуфинал Сиднея выиграет, то это совсем сложным для него окажется. В силу того, что молодёжь всё-таки неровно играет ещё.

А Андрей Рублёв с Давидом Феррером – трудовая сетка, но Рублёв должен выигрывать в затяжном матче. Андрей первый турнир очень хорошо сыграл. Его подвели только мозоли, из-за них он не мог играть в Сиднее. Впервые в истории всех розыгрышей в сетке нет безнадёжных вариантов», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.