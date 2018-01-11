Де Минор: победа над Ф. Лопесом много значит для меня

Австралиец Алекс де Минор оценил свою игру в четвертьфинале турнира в Сиднее, в котором он переиграл испанца Фелисьяно Лопеса со счётом 6:4, 6:4.

«Я получил удовольствие. Было очень интересно и весело сыграть так поздно перед своей публикой, которая не расходилась и поддерживала меня. Эта победа много значит для меня.

Полуфинал будет для меня просто очередным матчем. Я хочу выйти на корт и показать всё, на что способен. Бенуа Пэр — талантливый игрой, выступающий на очень высоком уровне. Я постараюсь выдержать его натиск", — приводит слова де Минора официальный сайт АТР.